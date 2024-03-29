закрыть
29 марта 2024, пятница, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря СНБО Данилова послом Украины в Молдове

2
  • 29.03.2024, 21:20
Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря СНБО Данилова послом Украины в Молдове
Алексей Данилов

Данилов занимал должность секретаря СНБО с 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове, сообщил украинский лидер в обращении по итогам 765-го дня войны.

Зеленский отметил, что Молдова — чрезвычайно важное для Украины государство, учитывая вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие между странами.

26 марта Алексея Данилова уволили с поста секретаря СНБО, который он занимал с 2019 года. Эту должность занял бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Зеленский, комментируя перестановки, заявил, что продолжает «перезагрузку системы управления», а Данилов «переводится на другое направление».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина