Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря СНБО Данилова послом Украины в Молдове 2 29.03.2024, 21:20

Алексей Данилов

Данилов занимал должность секретаря СНБО с 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове, сообщил украинский лидер в обращении по итогам 765-го дня войны.

Зеленский отметил, что Молдова — чрезвычайно важное для Украины государство, учитывая вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие между странами.

26 марта Алексея Данилова уволили с поста секретаря СНБО, который он занимал с 2019 года. Эту должность занял бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Зеленский, комментируя перестановки, заявил, что продолжает «перезагрузку системы управления», а Данилов «переводится на другое направление».