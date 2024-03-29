Франция будет передавать Украине списанное вооружение 2 29.03.2024, 22:29

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Об этом заявил министр обороны Франции.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Var-Matin, что его страна будет передавать Украине списанное вооружение вместо того, чтобы просто выбрасывать.

В Лекорню спросили, как он реагирует на критику передачи вооружения из состава Вооруженных сил Франции в Украину. По словам журналиста, это «может ослаблять безопасность Франции».

Глава Минобороны ответил, что передача Украине вооружения никак не влияет на национальную безопасность Франции, поскольку оно списано.

«Вместо выбрасывать это оружие и оборудование на свалку или отдавать другим странам мы отдаем их украинской армии. Но повторяю: обороноспособность от этого не ухудшается», – сказал он.