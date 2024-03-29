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Национальный аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

  • 29.03.2024, 22:39
Национальный аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Что изменится.

Национальный аэропорт «Минск» сообщил о переходе на весенне-летнее расписание полетов. Это случится 31 марта.

В чем особенность этого периода? Увеличится количество чартеров. А это значит, что по некоторым направлениям изменится время выполнения регулярных рейсов.

По-прежнему самыми популярными городами остаются Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай. Всего из Нацаэропорта самолеты летают почти по 30 направлениям.

На данный момент «Минск» работает с 11 авиакомпаниями. Помимо национального перевозчика это Aeroflot, Nordwind, Pobeda, Southwind Airlines, Uzbekistan Airways, FlyDubai и др.

Ожидается старт полетной программы авиакомпании Red Wings из Архангельска в апреле и Beijing Capital Airlines из Саньи в мае.

Новым регулярным направлением Belavia станет Махачкала.

В летнем сезоне авиакомпания Azimuth продолжит связывать Минск и всесезонный курорт Минеральные Воды.

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