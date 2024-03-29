ВСУ ударным дроном уничтожила танк и бронеавтомобиль с россиянами 29.03.2024, 23:07

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Видеофакт.

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали с помощью дрона уничтожившую технику россиян недалеко от Авдеевки.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, бойцы с помощью ударного дрона поразили танк оккупантов в районе Авдеевки.

Также удалось «навернуть» МТ-ЛБ, который на тот момент вез пехоту противника к линии боевого столкновения. Под удар попал и броневик «УРАЛ», который вез этим россиянам БК.