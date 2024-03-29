Бельгия выделила €100 млн на обслуживание F-16 для Украины 29.03.2024, 23:26

Первые истребители Киев должен получить летом.

Власти Бельгии выделили €100 млн на обслуживание американских истребителей F-16, которые Брюссель собирается поставить Киеву в составе международной коалиции.

«Совет министров утвердил 25-й пакет помощи Украине: €100 млн будет выделено на обслуживание и поддержку F-16 в составе международной коалиции», — написала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер на своей странице в социальной сети X.

В рамках коалиции Бельгия намерена поставить Украине два самолета F-16. Бельгийские военные проводят обучение украинских летчиков в тренировочном центре в Дании.

В конце февраля сообщалось, что Копенгаген поставит Киеву первую партию американских истребителей F-16 этим летом. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, средства для грядущей поставки боевых самолетов взяты из специального фонда для гражданских и военных пожертвований.