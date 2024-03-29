закрыть
30 марта 2024, суббота, 0:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бельгия выделила €100 млн на обслуживание F-16 для Украины

  • 29.03.2024, 23:26
Бельгия выделила €100 млн на обслуживание F-16 для Украины

Первые истребители Киев должен получить летом.

Власти Бельгии выделили €100 млн на обслуживание американских истребителей F-16, которые Брюссель собирается поставить Киеву в составе международной коалиции.

«Совет министров утвердил 25-й пакет помощи Украине: €100 млн будет выделено на обслуживание и поддержку F-16 в составе международной коалиции», — написала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер на своей странице в социальной сети X.

В рамках коалиции Бельгия намерена поставить Украине два самолета F-16. Бельгийские военные проводят обучение украинских летчиков в тренировочном центре в Дании.

В конце февраля сообщалось, что Копенгаген поставит Киеву первую партию американских истребителей F-16 этим летом. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, средства для грядущей поставки боевых самолетов взяты из специального фонда для гражданских и военных пожертвований.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина