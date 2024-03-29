Зеленский не исключает проведения контрнаступления ВСУ в этом году 29.03.2024, 23:54

Президент Украины назвал условия.

Если фронт будет оставаться стабильным, то Украина может вооружить и обучить новые бригады для проведения нового контрнаступления в этом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Washington Post.

По словам президента, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.

Президент Украины добавил, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.

«Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия», - добавил президент.