закрыть
3 марта 2024, воскресенье, 1:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Не менее 16,5 тысячи россиян пришли на похороны Алексея Навального

  • 3.03.2024, 1:32
Не менее 16,5 тысячи россиян пришли на похороны Алексея Навального

Похороны политика переросли в масштабную манифестацию.

На отпевание и похороны Алексея Навального, проходившие 1 марта в Москве, пришли не менее 16,5 тысячи россиян. Это следует из подсчетов проекта «Белый счетчик», который занимается мониторингом количества людей на массовых мероприятиях, пишет «Медуза».

Цифра в 16,5 тысячи основана на подсчете количества людей, которые проходили по Братеевскому мосту.

«Белый счетчик» отмечает, что этот подсчет не учитывает «немалую часть людей», которые после того, как простояли у храма, пошли в метро. Кроме того, этот подсчет не учитывал поток людей, приезжающих на станцию метро «Борисово» и идущих непосредственно на кладбище.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип