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Уцелевшие российские Су сбежали с востока Украины

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  • 3.03.2024, 8:58
  • 9,184
Уцелевшие российские Су сбежали с востока Украины

Опубликована карта.

Со вчерашнего вечера на востоке Украины не наблюдают российские самолеты. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Еще в 19:00 2 марта он продемонстрировал карту востока Украины, где не фиксировались вражеские самолеты. Тогда Олещук подчеркнул, что «это и есть результат работы Воздушных сил».

«Пока без изменений, на юге еще летают вражеские беспилотники, а на востоке – все чисто!» – написал он в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что «затишье» наступило после сбития очередного Су-34 оккупационных войск РФ.

Напомним, что за последние две недели украинские защитники сбили 15 вражеских самолетов, среди которых Су-34, Су-35 и один из немногих А-50.

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