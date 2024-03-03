Путин извелся от бешенства и зависти
- Александр Невзоров
- 3.03.2024, 9:19
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Но никто не мешает ему дать «достойный ответ» Навальному.
Обычные москвичи совершили массовый подвиг и несколько потеряли ориентацию в пространстве.
Стала модной декларация: «К тебе, с… плешивая, никто не придет».
Это заблуждение. Долгожданный день путинских похорон вызовет ажиотаж не меньший, чем погребение Навального.
Русские любят хоронить диктаторов не меньше, чем героев и мучеников.
Узнав об аншлаге, Путин извелся от бешенства и зависти.
Но никто не мешает ему дать «достойный ответ» Навальному и доказать делом, что «похороны Путина» тоже могут стать событием.
9 марта, на похоронах Сталина было пролито не меньше 20 000 литров слез.
Этого, конечно, маловато для наполнения олимпийского бассейна, но достаточно для комфортного проживания большого семейства морских черепах. А количество изувеченных и затоптанных 9 марта 1953 года до сих пор засекречено.
Но…
У Путина есть все шансы переплюнуть Сталина. Общий литраж слез будет выше «сталинских» в сотни раз.
Правда, это будут слезы не глупого рабского «горя», а откровенного счастья.
Александр Невзоров, «Телеграм»