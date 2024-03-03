Экс-министр обороны Польши рассказал, что общего между Трампом и музыкой Вагнера 1 3.03.2024, 9:32

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Януш Онышкевич

Действительно ли НАТО под угрозой?

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО»).

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Действительно ли НАТО сегодня является организацией, способной защищать? Придут ли США на помощь Европе, если агрессия России начнется во время президентства Дональда Трампа? Экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич видит проблемы в Альянсе, но считает его по-прежнему действенным:

— Это правда, что страны НАТО за последние 20 лет потеряли многое из-за переформатирования из армии, которая должна защищать территорию, в армию, которая выполняет военные миссии в Африке и на Ближнем Востоке. Главный пример — три страны, которые очень важны для НАТО. Это Франция, Великобритания и Германия. Каждая из этих стран перед 1989 годом имела по несколько тысяч танков. Теперь у этих стран меньше танков, чем у Польши, так как танки не нужны для военных миссий в Африке. Нужны бронетранспортеры.

Сейчас идет большой процесс перестройки военных сил. Это огромная программа с производством боеприпасов. Раньше казалось, что все войны, которые были, занимали маленький период времени. Израильско-арабские войны были очень короткими. Первая — шесть дней, вторая — две недели. Обе войны в Ираке были очень короткими. Активная фаза первой войны — 100 часов, второй— две недели, но только из-за песчаной бури, которая усложнила передвижение войск. И все, конец. Войны можно было выигрывать не мобилизацией военного производства, а тем, что было на складах.

Держать огромное количество вооружений на складах стоит огромных денег. Все старееm, его нужно менять. А это огромные деньги. Представьте себе, один снаряд 155 калибра стоит более $5 тысяч!

Только сейчас все началось меняться. Теперь же немцы строят новую фабрику Rheinmetall, Евросоюз выделяет огромные деньги на вооружения. Все меняется. Демократии реагируют достаточно медленно, в отличии от автократий.

Если же говорить о США, то я напомню вам, что мы все боялись первого президентства Трампа. Он уже тогда говорил примерно те же вещи, что и сейчас. Однако его политика не была такой плохой. Кто-то сказал про музыку Вагнера, что она намного лучше того, что нам слышится. Поэтому американская политика во времена Трампа была намного лучше того, что мы слышали от него. Напомню, что Трамп дал Украине «Джавелины», ввел большее количество американских войск на территорию Польши. Будет ли все это во-второй раз? Не знаю. Опасаюсь ли я президентства Трампа? Да, опасаюсь.

Проблема не в том, что будет Трамп будет делать, а в том, как Путин будет оценивать Трампа. Если он решит, что то, о чем говорит Трамп, это серьезно, что США не будут вовлекаться в защиту Европы, — может произойти большая катастрофа. Однако один экстравагантный президент не может повлиять на ситуацию в США.