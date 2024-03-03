Взрывы в Феодосии: к нефтебазе массово съезжаются «скорые» 1 3.03.2024, 10:43

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Спикер Украинской добровольческой армии рассказал о «бумеранге» для оккупантов.

Во временно оккупированном Крыму увеличивается количество взрывов, и эта тенденция будет только набирать обороты. В частности, законные военные цели на полуострове, а также на территории РФ будут поражаться каждый раз после того, как захватчики будут атаковать гражданских в Украине.

Одним из таких примеров «кармы» стали ночные взрывы в районе Феодосии: после атаки в ночь на 3 марта захватчики перекрыли участок трассы «Таврида» в направлении этого города, туда в сторону нефтебазы поехали много «скорых». Об этом заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Описывая ситуацию с поражением военных целей во временно оккупированном Крыму, он назвал ее «сбором урожая».

«Я бы даже сказал, что это уже не «бавовна», это уже сбор определенного урожая. Конечно, основная ситуация будет развиваться и дальше, есть стратегия по временно оккупированному Крыму. Это результат работы, это результат работы Сил обороны, всех составляющих – и Воздушных сил, соответствующих специализированных структур», – подчеркнул Братчук.

Вспомнил он также о взрывах, которые раздавались в ночь на 3 марта во временно оккупированной Феодосии. По словам местных жителей, громко было в районе расположенной там нефтебазы.

«И относительно Феодосии... Когда-то мы в вашей студии говорили о том, что будет громко в Одессе – будет громко и в Севастополе, в том числе. Буквально за день это повторилось, тогда первые сигналы воздушной тревоги звучали во временно оккупированном Крыму. Сегодня эта тенденция проявляется, в том числе посредством уничтожения соответствующих логистических пунктов врага», – сказал Братчук.

В России, комментируя ночную атаку дронов на оккупированный полуостров, заявили, что на Крым летели 38 БПЛА. Однако, утверждают в минобороны РФ, все они якобы были уничтожены.

Впрочем, по словам Братчука, поступающая с полуострова информация противоречит этим бравурным заявлениям.

«Там действительно заявляют о якобы уничтоженных каких-то БпЛА, это о министерстве позора Российской Федерации. Но туда едут скорые, перекрыта трасса «Таврида» в направлении Феодосии. О результатах, думаю, узнаем позже», – подчеркнул он.

Интересно, что по состоянию на 7 часов утра движение по трассе «Таврида» все еще было перекрыто, а оккупанты предложили водителям схему объезда перекрытого участка.

Не изменилась эта ситуация, по данным «Крымского ветра» и по состоянию к 8 часам утра.

Тем временем Братчук пообещал оккупантам новые сюрпризы – как на оккупированных территориях, так и на входящих в признанные миром границы РФ. По его словам, у Украины уже есть соответствующие инструменты – и она работает над тем, чтобы их стало еще больше.

«А теперь посмотрите. У нас трагедия в Одессе, в «южной Пальмире». И в российской так называемой «северной Пальмире» (название Санкт-Петербурга в русской художественной литературе. – Ред.) тоже начало и что-то прилетать, и раздается сигнал тревоги ... Бумеранг. Это карма, которая является инструментом в том числе. Силы обороны свою работу выполняют. И мы видим, что инструменты огневого поражения у нас появились. Я думаю, что этот «хирургический набор» – он будет расширять свою номенклатуру, будет увеличиваться. И результаты будут еще больше, результаты будут лучше. До полной деоккупации и Крыма, и других наших территорий», – подчеркнул спикер УДА Юг.