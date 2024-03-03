В Ингушетии уже 15 часов продолжается перестрелка с российской ФСБ 3.03.2024, 11:32

1,702

На нескольких улицах города Карабулак введен режим КТО.

На нескольких улицах города Карабулак в Ингушетии введен режим контртеррористической операции, силовики более 15 часов ведут бои с группой боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СМИ, шестеро боевиков были убиты. Согласно официальной версии, они планировали серию терактов. Официальные власти пока не подтвердили факт убийства боевиков.

В начале столкновений боевики забаррикадировались в многоквартирном доме, отказались сдаваться и открыли огонь по силовым ведомствам.

Район КТО продолжает действовать на четырех улицах города — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

Официальной информации о жертвах среди мирного населения не поступало. Региональный Минздрав ранее опроверг информацию о наличии жертв. Сообщается, что жители близлежащих домов были эвакуированы.

Глава Ингушетии Калиматов сообщил, что обстановка в Карабулаке контролируется, и призвал жителей города не поддаваться панике.

ТАСС пишет, что один из подозреваемых находится в розыске за нападение на полицейских весной 2023 года. По данным «Известий», боевики связаны с группой, которую в конце марта 2023 г. пытались поймать в селе Зязиков-Юрт.