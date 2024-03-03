Губернатор Ленинградской области попал в скандал после атаки дрона на Петербург

Губернатор Ленинградской области попал в скандал после атаки дрона на Петербург3
- 3.03.2024, 11:52
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Чиновник «слил» позиции российской ПВО.
Вечером 2 марта в Ленинградской области РФ прогремели взрывы. Местный губернатор Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО. Более того, российский чиновник обнародовал соответствующие кадры в Сети, передает «24 Канал».
В российских телеграм-каналах заявили, что из-за угрозы атаки дронов оккупанты объявили план «Ковер» в аэропорту Санкт-Петербурга. Речь шла об аэропорту Пулково.
Ранее российские СМИ сообщали, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала российская противовоздушная оборона.
Глава региона Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале уверял, что «цели были сбиты над акваторией и побережьем Финского залива».
По словам Дрозденко, «пострадавших и разрушений в результате работы противовоздушной обороны нет».
Более того, губернатор Ленинградской области догадался обнародовать кадры сбития беспилотника, чтобы подтвердить свои слова. Впрочем, впоследствии он отредактировал свое сообщение.
Вместо видео он опубликовал скриншот с записи, размыв нижнюю часть кадра. Однако предыдущий вариант публикации уже разлетелся по Сети.
Россияне сразу начали жаловаться, что через обнародованное видео можно было понять место, где расположен комплекс российской «ПВО».