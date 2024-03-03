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Губернатор Ленинградской области попал в скандал после атаки дрона на Петербург

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  • 3.03.2024, 11:52
  • 2,718
Губернатор Ленинградской области попал в скандал после атаки дрона на Петербург

Чиновник «слил» позиции российской ПВО.

Вечером 2 марта в Ленинградской области РФ прогремели взрывы. Местный губернатор Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО. Более того, российский чиновник обнародовал соответствующие кадры в Сети, передает «24 Канал».

В российских телеграм-каналах заявили, что из-за угрозы атаки дронов оккупанты объявили план «Ковер» в аэропорту Санкт-Петербурга. Речь шла об аэропорту Пулково.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала российская противовоздушная оборона.

Глава региона Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале уверял, что «цели были сбиты над акваторией и побережьем Финского залива».

По словам Дрозденко, «пострадавших и разрушений в результате работы противовоздушной обороны нет».

Более того, губернатор Ленинградской области догадался обнародовать кадры сбития беспилотника, чтобы подтвердить свои слова. Впрочем, впоследствии он отредактировал свое сообщение.

Вместо видео он опубликовал скриншот с записи, размыв нижнюю часть кадра. Однако предыдущий вариант публикации уже разлетелся по Сети.

Россияне сразу начали жаловаться, что через обнародованное видео можно было понять место, где расположен комплекс российской «ПВО».

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