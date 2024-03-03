«Не сдавайтесь!»: Алла Пугачева обратилась к россиянам

«Не сдавайтесь!»: Алла Пугачева обратилась к россиянам7
- 3.03.2024, 12:54
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Заявление было сделано на фоне прощания с Навальным.
Алла Пугачева в инстаграме опубликовала пост с призывом не сдаваться. Россияне увидели в этом отсылку к словам Алексея Навального.
«Первое воскресение ВЕСНЫ. Праздник желтых цветов. НЕ СДАВАЙТЕСЬ! НЕ УНЫВАЙТЕ! МИР ВАШЕМУ ДОМУ!», — говорится в тексте.
Певица не упомянула фамилию Навального, но комментаторы предположили, что это связано с убийством и похоронами политика.
«Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!»,— написал один из подписчиков певицы.
В документальном фильме «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра политик призвал россиян не сдаваться, если его убьют:
«Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь!», — сказал тогда оппозиционер.