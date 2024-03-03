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«Не сдавайтесь!»: Алла Пугачева обратилась к россиянам

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  • 3.03.2024, 12:54
  • 4,838
«Не сдавайтесь!»: Алла Пугачева обратилась к россиянам

Заявление было сделано на фоне прощания с Навальным.

Алла Пугачева в инстаграме опубликовала пост с призывом не сдаваться. Россияне увидели в этом отсылку к словам Алексея Навального.

«Первое воскресение ВЕСНЫ. Праздник желтых цветов. НЕ СДАВАЙТЕСЬ! НЕ УНЫВАЙТЕ! МИР ВАШЕМУ ДОМУ!», — говорится в тексте.

Певица не упомянула фамилию Навального, но комментаторы предположили, что это связано с убийством и похоронами политика.

«Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!»,— написал один из подписчиков певицы.

В документальном фильме «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра политик призвал россиян не сдаваться, если его убьют:

«Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь!», — сказал тогда оппозиционер.

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