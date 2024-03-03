В Феодосии уничтожен нефтепровод россиян 3.03.2024, 14:16

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иллюстративное фото

Убытки колоссальные.

В военном движении украинцев и крымских татар «Атеш» подтвердили попадание дронов в Феодосии. По данным движения, поврежден нефтепровод, последствия атаки оккупанты ликвидировали вплоть до самого утра.

Ущерб, понесенный захватчиками, партизаны оценили как колоссальный. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Атеш».

«В Феодосии уничтожен нефтегон оккупантов. Агенты «АТЕШ» из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилёт по нефтегону в городе. Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные!», – отмечено в сообщении.

После мощных взрывов во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта в российском минобороны заявили, что Украина запустила по Крыму 38 дронов, однако все они, уверяют в государстве-агрессоре, якобы были сбиты.

При этом после ночной атаки в Крыму фиксировались массовые выезды скорых, захватчики перекрыли участок трассы «Таврида» в районе Феодосии.

По состоянию на 12 часов по киевскому времени так называемый «министр транспорта» оккупационного «правительства» Крыма Николай Лукашенко заявил о запуске реверсивного движения на ранее перекрытом участке трассы «Таврида». Однако по каким-то неизвестным причинам, несмотря на то, что российская ПВО «сбила все дроны», полностью восстановить движение по этой дороге оккупанты надеются лишь к вечеру.