Сколько часов теперь придется стоять в очередях на границе с Беларусью 1 3.03.2024, 17:27

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Рассказали литовские пограничники.

По информации Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы, на двух действующих КПП – Шальчининкай (Бенякони с белорусской стороны) и Медининкай (Каменный Лог с белорусской стороны) – образовались большие очереди тягачей: сотни машин с обеих сторон границы, в Медининкае с литовской стороны – около 500 тягачей, в Шальчининкае – около 300. Увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей. Сколько времени теперь уходит на простой?

«В Медининкай есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 часов», – рассказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

И привел в сравнение пятницу: у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 часов.

По обстановке у в Шальчининкай сообщил, что стоят 340 тягачей и площадка ожидания также заполнена, «еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди». Время ожидания определил 34 часами.

По словам Мишутиса, СОГГ наблюдает увеличение очереди со стороны Беларуси, как результат, прежде всего, закрытия двух КПП с 1 марта (Лаворишкес и Райгардас). Плюс рост естественных потоков.

«Со стороны Беларуси очереди еще больше – около Медининкай 680 тягачей и похожее количество в Шальчининкай», – сообщил Мишутис.

По словам пресс-секретаря СОГГ, в Шальчининкай и Медининкай увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей: «в Медининкай в очереди придется простоять 6, а в Шальчининкай – около 2 часов».

С 1 марта через Медининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) также запретили движение пешеходов и велосипедистов.

Правительство также решило постепенно сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах – как белорусским, так и литовским перевозчикам (на 50%), ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожной станции «Кена» и в Кибартай (за исключением случаев, когда СОГГ принимает иное решение).