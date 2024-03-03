СМИ: Прекращения огня в секторе Газа не будет 3.03.2024, 17:58

ХАМАС сорвал переговоры.

Боевики ХАМАС отказались предоставить Израилю список живых заложников. Израильская делегация в свою очередь отменила поездку в Каир на переговоры по прекращению огня на шесть недель.

Об этом 3 марта сообщает The Times of Israel, ссылаясь на одного из израильских чиновников. По словам источника, Израиль получил ответ от ХАМАС относительно сделки по освобождению заложников, заключенной в Париже на прошлых выходных.

Базирующаяся в секторе Газа террористическая организация отказалась передать Иерусалиму список живых заложников и указать, сколько палестинских заключенных Израиль должен освободить за каждого заложника.

Из-за неудовлетворительного ответа Израиль сегодня не направит делегацию в Каир, рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир на новый раунд переговоров.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил агентству AFP, что в Тель-Авиве «в целом приняли условия» по прекращению огня, но теперь это соглашение должен утвердить ХАМАС и согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность вступила в силу.

Предполагалось, что перемирие в секторе Газа может наступить к началу священного месяца Рамадан (в 2024 году выпадает на11 марта – 9 апреля).

Со своей стороны представитель ХАМАС сказал, что достижение соглашения возможно в течение двух суток при условии, что Израиль согласится на требованиями этого исламистского движения.

«Если Израиль согласится на требования ХАМАС, включающие возвращение перемещенных палестинцев в северную часть Газы и увеличение (объемов. – Ред.) гуманитарной помощи, это проложит путь к соглашению в течение следующих 24-48 часов», – заявил он.

Последнее временное перемирие в секторе Газа действовало с 24 ноября до 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников на около 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.