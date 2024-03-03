«Это дестабилизирующий фактор для Лукашенко» 1 3.03.2024, 18:47

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Свергнут ли «вагнеровцы» диктатора?

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова спросили, несут ли «вагнеровцы», находящиеся в нашей стране, угрозу. Политик считает, что волноваться по этому поводу стоит Лукашенко:

— Считаю, что это небезопасная для Беларуси ситуация. Однако ничего нового нет. «Вагнеровцы» работают инструкторами и учат этих губопиковцев, «карпенковцев», «кубраковцев». Однако это небезопасный фактор и для Лукашенко. Карпенков открыто говорит, что восхищается «Вагнером» и носит шевроны ЧВК, это становится небезопасным для диктатора.

И эта ситуация может сыграть положительную роль для Беларуси в том хаосе, который сейчас есть среди силовиков. Постоянно играть кем-то против кого-то не выйдет.

Поэтому, можно сказать, что это дестабилизирующий фактор для Лукашенко.