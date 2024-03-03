WSJ: По всему миру увеличилось количество убийств россиян 2 3.03.2024, 19:04

6,670

Опубликован список российских бизнесменов, которые загадочно погибли.

После начала полномасштабного вторжения россияне начали гибнуть по всему миру при необычных обстоятельствах. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что смерти россиян были зафиксированы на трех континентах. В частности, считалось, что некоторые граждане якобы могли вынашивать «политически подрывные идеи», а другие, вероятно, были втянуты в «криминальную войну». Также часть могла умереть естественной смертью, однако Википедия опубликовала список из 51 человека «Загадочные смерти российских бизнесменов».

«Бизнесменов нашли повешенными в Лондоне и утопленными в Пуэрто-Рико. Босс правящей партии упал с крыши индийского отеля, а 46-летний заместитель министра науки умер от необъяснимой болезни во время возвращения с Кубы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, испанская полиция до сих пор расследует смерть бывшего заместителя председателя правления компании «Новатэк» Сергея Протосеня, его жены и дочери вблизи Барселоны в 2022 году. В феврале стало известно, что в московском элитном жилом комплексе «Дом друга Путина» умер 35-летний сын Игоря Сечина, доверенное лицо президента РФ и исполнительный директор нефтяного гиганта «Роснефть». Издание отметило, что на этих смертях не наблюдается явного влияния Кремля.

Кроме этого, через два месяца после начала неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» разбился начальник группы Евгений Пригожин неподалеку от резиденции Путина. А в феврале 2024 года в колонии умер российский оппозиционер Алексей Навальный в тот момент, когда заключалось соглашение о его освобождении.

«Мафиозное убийство Кузьминова вписывается в другое скрытое течение новой шпионской войны между Россией и Западом. С момента вторжения Путина Украина и ее западные союзники активизировали попытки опустошить российское государство и армию, привлекая поток перебежчиков, которые, как надеются, могут стать потоком», — отметили журналисты.