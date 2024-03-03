Задержания чиновников в Бресте: под раздачу попал экс-мэр Рогачук и губернатор Шулейко 3.03.2024, 19:34

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Юрий Шулейко и Александр Рогачук

Многие сотрудники облисполкома ходят на допросы как на работу.

Как стало известно «Нашай Ніве», липкое настроение страха и предчувствия худшего расползается по зданиям органов госуправления в Бресте. Даже губернатор Юрий Шулейко потерял покой и обнаружил себя в роли почти что подследственного.

Что там конкретно происходит, ясности нет. Мы знаем только очертания истории, которая началась в феврале с задержания Валентина Зайчука, первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Как говорят собеседники издания, Зайчука взяли на относительно скромной взятке. Что занятно — говорят, что деньги он взял российскими рублями.

«Но сумма не имеет значения. У нас задерживают тогда, когда органы уже насобирали информацию, что чиновник решает вопросы за деньги. И если Лукашенко подпишет согласие на арест, то не имеет значения, на каком размере чиновников возьмут.

Имеется в виду, что органам на самом деле известно о большем количестве эпизодов», — рассказывает логику собеседник «Нашай Нівы», который ходил одними коридорами с активными фигурантами нынешней истории.

После задержания Зайчука проблемы начались у его бывших коллег.

Собеседники издания говорят, что многие сотрудники облисполкома ходят на допросы как на работу. Некоторые «исчезают». Некоторые — объявляются после исчезновения.

Так было, например, с бывшим руководителем Бреста Александром Рогачуком.

По словам двух информированных собеседников, Рогачука вызвали в органы, где он и исчез минимум на сутки — оценки конкретного времени, которое экс-чиновник провел в застенках, расходятся.

Если анализировать публикации в телеграм-канале бывшего мэра, то его задерживали или на сутки между 1 и 2 марта, или в конце февраля. Однако после короткого задержания Рогачуку будто бы не предъявляли обвинений.

В подобной ситуации находится и непосредственный начальник Валентина Зайчука, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. Собеседники «Нашай Нівы» обращают внимание, что губернатор Брестской области прошел через коммуникацию с органами «по схеме Рогачука», только немного раньше.

Шулейко остается не только на свободе, но и при должности. По крайней мере пока.

Имена более мелких фигур этой истории пока неизвестны. Известно, что среди них есть коммерсанты.