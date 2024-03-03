Мицкевич и Крымская война: история легиона для освобождения Польши и Беларуси 1 3.03.2024, 20:31

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Адам Мицкевич

Картина Валентия Ваньковича/Фото: charter97.org

Зачем великий поэт отправился в Константинополь.

Разгром восстания 1830-31 годов только погасил пламя, которое не было потушено жестокими расправами царских генералов в Польше и в Великом княжестве Литовском. Поляки и литвины сочувствовали жертвам расправ, высланным в Сибирь. Среди них был и великий поэт Адам Бернард Мицкевич (24.12.1798 - 26.11.1855), пишет «Литвин».

На поражение освободительного движения Мицкевич откликнулся не только своим творчеством, пламенными стихами и памфлетами. Его оружием против угнетателей стали идеи. По мысли поэта, именно Польша, пока поверженная и растоптанная царскими сапогами, должна была подать пример борьбы за свободу другим народам Европы.

Адам Мицкевич -- изображение с фотографии 1850-х годов

Неслучайно с 1840 года Мицкевич живет и работает в столице Франции, где возглавляет кафедру славянской литературы и словесности в парижском Коллеж де Франс. В начале 1841 года поэт знакомится с проповедником мессианства Польши, практикующим мистиком, философом Анджеем Товянским, который утверждал, что владеет пророческим даром. При помощи гипноза Анджей действительно смог излечить на определенное время супругу Адама Целину Шимановскую от расстройства. Потрясенный и восхищенный Мицкевич искренне проникся учением Товянского, согласно которому Польша провозглашалась богоизбранной страной, мессией, призванной искупить грехи всего человечества.

Польский мессианизм глубоко проник в творчество Адама Мицкевича, ставшего активным последователем и проповедником учения Анджея Товянского. Из-под пера поэта выходит религиозно-публицистическое произведение "Книга польского народа и польского паломничества". В этом трактате польский мессианизм Мицкевича достиг апогея, приняв черты шовинизма, т.е. национального превосходства, обладающего правом дискриминации иных народов. Автор писал: "Польша призвана воскреснуть подобно Христу, она станет местом Божьего воцарения на земле, а поляки объединятся и преобразят устройство мира".

Крымская война была для Мицкевича войной против царизма

Подобные высказывания шокировали французское правительство и в 1845 году Мицкевича отстранили от чтения лекций, а в 1852 году уволили из Коллеж де Франс. Но такое отношение французов не заставило поэта отречься от своих взглядов. Он решает вплотную заняться работой по формированию нового Польского легиона, который стал бы оплотом борцов за новую свободную Речь Посполитую.

Первоначальное формирование легиона Адама Мицкевича началось в Италии, где в 1848 году вспыхнуло революционное движение, имевшее черты международного значения. Мицкевич незамедлительно выехал в Рим для формирования освободительного легиона численностью около 500 человек.

Революционный план, разработанный Мицкевичем, представлял собой грандиозное достижение революционно-демократических воззрений в Польше того времени. Польские патриоты всерьез надеялись, что их энтузиазм и стремление к свободе будут поддержаны во всей Европе. Новая Европа, верилось Мицкевичу, встанет в едином порыве против царизма за вольность, за равенство.

Дальнейшие действия Польского легиона в период Крымской войны. В 1853 году развернулась военная операция против самодержавия Российского государства со стороны европейской коалиции (Франции, Англии и Италии) при участии Османской империи. Объединенная армия Европы и Турции дислоцировалась в Крыму.

С 1854 года длилась многомесячная осада Севастополя. Деятельный Мицкевич не замедлил воспользоваться напряженными событиями Крымской войны и после кончины супруги в апреле 1855 года отправился в Турцию. В его голове зародился величайший проект оказания активного содействия европейцам и туркам в противоборстве с Россией.

Стамбул в 19 веке

Что же искала мятежная душа поэта в Константинополе (ныне Стамбул), куда он приехал под предлогом научной командировки? За год до его визита начался второй этап русско-турецкой войны, и именно в Османской империи Мицкевич намеревался возродить Польский легион, объединивший деятельность польских активистов для борьбы с царизмом. Основной замысел легиона состоял в помощи французской, английской и турецкой армии отобрать Крым у Российской империи.

Адама восхищал решительный настрой и боевой дух армии: он надеялся, что численность и влияние легиона возрастут за счет воссоединения сил с европейскими и украинскими повстанческими отрядами. Однако до Крыма Адам Мицкевич со своим легион так и не дошел. По официальной версии в ноябре 1855 года поэт заразился холерой и скоропостижно скончался. Но в посмертном заключении медиков не содержалось упоминания о характерных признаках заболевания. Вероятно, это было намеренное отравление.