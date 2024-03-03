Американский хоккеист первым же ударом нокаутировал чемпиона России 3 3.03.2024, 21:07

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Момент вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Американский форвард российского хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска Бадди Робинсон брутально нокаутировал капитана «Салават Юлаев» (Тольятти) Григория Панина. Эпизод случился во втором матче серии Кубка Гагарина (турнир, в котором определяется победитель плей-офф Континентальной хоккейной лиги), пишет obozrevatel.com.

На 52-й минуте игры Робинсон и Панин решили выяснить отношения, однако их схватка продлилась ровно одну секунду. Как только россиянин подъехал, 32-летний уроженец Нью-Джерси одним ударом уложил чемпиона России 2014/2015 на лед.

В результате судьи дали Робинсону два 20-минутных дисциплинарных штрафа и два 5-минутных штрафа за драку.

По итогам инцидента КХЛ не стала дисквалифицировать Робинсона. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ лишь оштрафовал хоккеиста «Трактора» за удар в голову.