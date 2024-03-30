Простой трюк: как понять, что пасхальные яйца сварились 30.03.2024, 21:19

Нужно всего несколько действий.

Благодаря простому трюку, во время которого нужно будет использовать палец, можно понять, сварено пасхальное яйцо вкрутую или всмятку, пишет IFLScience. По сведениям издания, нужно будет сделать несколько шагов.

Пошаговый план:

положите продукт на твердую поверхность и раскрутите его;

когда он будет вращаться, постучите по нему одним пальцам, а потом вращение ненадолго остановите;

если оно ненадолго остановится, значит еще жидкое внутри, и его можно доварить.

Сваренное вкрутую яйцо после остановки не будет двигаться.

Эксперты в STEM Newcastle объяснили такое поведение продукта. Аналитики отметили, что крутой продукт не двигается после вращения, поскольку его внутреннее содержимое прикреплено к скорлупе.

«В сыром... внутреннее содержимое продолжает вращаться после того, как вы остановили скорлупу. Когда вы отпускаете, инерция вращающегося желтка уносит скорлупу, и все яйцо снова начинает вращаться», - объяснили эксперты.