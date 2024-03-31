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«С Лукашенко что-то случилось»

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  • 31.03.2024, 10:25
  • 16,818
«С Лукашенко что-то случилось»

По мозгам дало капитально.

Российский журналист и радиоведущий Сергей Асланян в эфире программы «Утро Февраля» прокомментировал заявления Лукашенко на границе с Литвой:

— Лежать в больничной палате скучно. Поэтому он сказал: «Быстренько меня привезите». Лукашенко, сидящего перед генералами, раньше мы не наблюдали. Прикрывшего что-то на коленках собачкой — мы тоже не видели. Он никогда не выступал в образе маршала с погонами, дедушки у камина с собачкой на руках и внучком, которого он кормит пирожком. Не его эклектика.

Значит, что-то случилось с дедушкой. И по мозгам дало капитально. Мы сейчас обсуждаем легкий психиатрический «синдром Лукашенко».

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