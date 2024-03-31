Путин подписал указ о военном призыве 5 31.03.2024, 11:45

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Это был последний призыв в РФ, в котором верхняя планка призывного возраста была ограничена 27 годами.

Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В указе сказано, что на военную службу призовут 150 тысяч человек.

Осенью 2023 года власти планировали призвать 130 тысяч срочников. Это был последний призыв, в котором верхняя планка призывного возраста была ограничена 27 годами. С 1 января 2024 года призывной возраст был увеличен до 30 лет. Под действие новой нормы не подпадают те, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.

В рамках военной реформы также были введены электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.