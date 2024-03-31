закрыть
31 марта 2024, воскресенье, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава российского Интерпола: Запад мог управлять террористами в Crocus City Hall через вживленные в них чипы

  • 31.03.2024, 21:35
  • 1,940
Экс-глава российского Интерпола: Запад мог управлять террористами в Crocus City Hall через вживленные в них чипы
Владимир Овчинский

Террористам «отключили сознание».

Начальник российского бюро Интерпола в 1997–1999 годах Владимир Овчинский заявил в эфире «Первого канала», что во время стрельбы в подмосковном Crocus City Hall террористами могли управлять через вживленные в них чипы спецслужбы Запада.

Об этом 31 марта сообщает The Moscow Times.

По словам Овчинского, террористам «отключили сознание», и могли это сделать с использованием нейроимплантов.

Он предположил, что «в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование, и, возможно, еще – это тоже покажет экспертиза – чипы вставлены».

Экс-начальник российского бюро Интерпола привел в пример проект американского бизнесмена Илона Маска под названием Neurolink, в рамках которого чипы размещали в мозг свинье и подключали к компьютеру. Овчинский считает, что так же можно управлять дистанционно и человеком в Crocus City Hall.

Смеялись ли в студии «Первого канала» над заявлениями Овчинского, издание не уточнило.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин