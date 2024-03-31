Экс-глава российского Интерпола: Запад мог управлять террористами в Crocus City Hall через вживленные в них чипы
- 31.03.2024, 21:35
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Террористам «отключили сознание».
Начальник российского бюро Интерпола в 1997–1999 годах Владимир Овчинский заявил в эфире «Первого канала», что во время стрельбы в подмосковном Crocus City Hall террористами могли управлять через вживленные в них чипы спецслужбы Запада.
Об этом 31 марта сообщает The Moscow Times.
По словам Овчинского, террористам «отключили сознание», и могли это сделать с использованием нейроимплантов.
Он предположил, что «в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование, и, возможно, еще – это тоже покажет экспертиза – чипы вставлены».
Экс-начальник российского бюро Интерпола привел в пример проект американского бизнесмена Илона Маска под названием Neurolink, в рамках которого чипы размещали в мозг свинье и подключали к компьютеру. Овчинский считает, что так же можно управлять дистанционно и человеком в Crocus City Hall.
Смеялись ли в студии «Первого канала» над заявлениями Овчинского, издание не уточнило.