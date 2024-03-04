Экс-министр обороны Польши: Белорусская армия очень запущенна 5 4.03.2024, 11:08

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Януш Онышкевич

Фото: Charter97.org

Какие реформы нужны нашим войскам для вступления в НАТО?

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич рассказал, с какими сложностями столкнулась Польша, когда решила вступить в Альянс:

— Когда Польша входила в НАТО, сразу же встал вопрос: а что с нашей военной техникой. Нужно понимать, что техника, которой мы диспонировали, не была хуже западной. Они же нас (стран Варшавского договора — прим.) постоянно боялись.

Также это было время, когда Польше не угрожала война. Можно было не спешить и многое поменять. Поэтому главная проблема, если использовать современный язык, была не в «hardware» (технической части — прим.), а в «softwear» (программном обеспечении), в том, чтобы перейти на новое военное мышление и стратегическую культуру, другой способ военного командования, большей децентрализации.

Когда я пришел в польскую армию, это выглядело так: приходит какой-то офицер и рапортует вышестоящему, что хочет сделать. Последний должен был подтвердить. Это значит, что нижестоящие были полностью лишены возможности что-то решать, не было поля для индивидуальных действий.

Еще одна проблема — знание английского языка. В НАТО вступают не генеральный штаб, не высшие военачальники, а все вооруженные силы. Поэтому знание английского языка крайне важно.

Скажу, что огромной проблемой для нас, готовящихся вступить в НАТО (а я тогда был министром обороны Польши и готовил нашу армию к членству в Альянсе), было найти офицеров, которые направляют самолеты, поддерживающие действия пехоты. Они должны были находиться в постоянном контакте с пилотами, все происходило в стрессовой ситуации, в постоянном шуме. Нужно было незаурядное знание английского языка, ведь в такой ситуации что-то услышать и разобрать было очень трудно. И найти людей, которые бы сдали такой экзамен, было достаточно сложно.

Когда началась большая программа изучения английского языка в армии, у нас появилась новая проблема — наших офицеров учили не тому английскому, который был нужен. Кто их учил? Преподаватели английского из школ, знающие язык Шекспира, а нужен, я так выражусь, «твердый фронтовой язык».

Помню, когда мы поехали в Украину с группой из НАТО, украинцы должны были показать нам военную часть. И они взяли переводить местную учительницу. И она просто не справилась. Мне самому пришлось заняться переводом, так как у меня выходило лучше.

Януш Онышкевич оценил сегодняшнее состояние белорусской армии:

— Если говорить о технической составляющей, действительно, белорусская армия выглядит очень запущенной. Налет часов среди пилотов белорусской армии — 10 часов в год, а в НАТО — 160. Летчик должен быть постоянно в форме. Это просто гигантская разница.

Если посмотреть на средства, которые выделяются на белорусскую армию, учитывая, что в Беларуси все дешевле, — это очень маленькие суммы.

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