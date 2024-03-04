МТЗ звонит бывшим сотрудникам и требует паспортные данные 13 4.03.2024, 17:20

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Зачем?

Работники МТЗ звонят своим бывшим сотрудникам и просят продиктовать номер паспорта. Об этом сообщил один из читателей «Еврорадио», который принял такую просьбу за «развод» мошенников.

Наш журналист под видом обеспокоенного сына бывшего работника позвонил на предприятие и выяснил, что завод действительно обзванивает своих бывших рабочих. Оказалось, этим занимается профсоюз ветеранов МТЗ.

— Да, мы обзваниваем ветеранов, данных которых нет в нашей базе. Нам нужно срочно их внести в компьютер. Просим либо по телефону сообщить, либо прийти к нам. До конца следующей недели обязательно всех нужно внести. Мы никакие не мошенники.

Сотрудница профсоюза сообщила, что руководство требует подготовить списки для поощрения своих бывших работников ко дню рождения завода.

— Чтобы получить премию, обязательно нужно предоставить данные паспорта, трудовой книжки и профсоюзного билета, а еще оплатить 4,80 рубля взноса, — добавила женщина.