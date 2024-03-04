Белорусский бизнесмен Хотин получил в России 9 лет колонии 4.03.2024, 17:56

Главного акционера банка «Югра» судили по статье «растратa».

Бизнесмен Юрий Хотин, бывший владелец банка «Югра», получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. Хотин признан виновным в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Экс-президент банка Алексей Неведов получил 8,5 года колонии, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев – 8 лет, директор московского филиала банка Нина Чернова – 6 лет.

По версии обвинения, в 2014-2017 годах фигуранты оформили на подконтрольные им компании заведомо невозвратные кредиты от банка «Югра». Размер похищенных средств следствие оценило в 23 млрд 627 млн российских рублей. Обвиняемые не признали вины.

В июле 2017 года Центробанк России отозвал у банка «Югра» банковскую лицензию за привлечение средств населения и размещении их в активах неудовлетворительного качества. «Югра» занимала 29-е место по величине активов среди российских банков. В сентябре 2018 года банк был признан банкротом.

Алексей Хотин – выходец из Беларуси. В 2019 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes он занимал 154-е место с состоянием около 700 млн долларов.