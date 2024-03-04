Гомельчанка пришла на танцы «кому за 50» и покорила TikTok 2 4.03.2024, 18:39

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Просмотры уже подбираются к трем миллионам.

По выходным в гомельском парке организовывают танцплощадку. Там собираются в основном те, кому за 50. Энергичный танец одной из гомельчанок попал на видео и покоряет соцсети. Просмотры уже подбираются к трем миллионам, хотя оно только недавно появилось в TikTok, пишет zerkalo.io.

Жительница Гомеля Ирина с ником Ариана выкладывает в своем TikTok-аккаунте видео с городской танцплощадки, куда отдохнуть в основном приходят жители за 50. Ролик, который Ирина выложила день назад, уже взрывает соцсеть. На нем под песню #2Маши «Босая» в круг нескольких танцующих женщин врывается дама в элегантном платье, сапожках на каблуке и аксессуарах в тон белому пальто, которое, впрочем, сразу снимает: скромно переминаться с ноги на ногу она не собирается. Посмотрите сами!

Видео с зажигательным танцем гомельчанки длится около минуты, но уже набрало 2,8 млн просмотров и почти 15 тысяч комментариев. Пользователи до сих пор спорят, сколько танцующей незнакомке лет. Возраст героини остался загадкой, но знакомая женщины написала, что ее зовут Нина и она «еще не на пенсии». А тем, кто осудил запал, с которым Нина вышла на танцпол, женщина ответила: «У каждого человека свой стиль в танце».

Впрочем, большинство комментариев — позитивные. Некоторые шутят, что после таких роликов женщинам повысят пенсионный возраст. Кто-то спрашивал, как сохранять здоровье, как у Нины: «Мать, что за БАДы в твоем рационе? Мне 40 — хрустят суставы, а она отжигает. Умничка».

Многие просто поддерживали энергичную гомельчанку и писали, что по-доброму завидуют ее задору и раскованности:

«Сердце морщин не имеет. Круто!»

«Вы представляете, что она в 20 вытворяла?»

«Как приятно на нее смотреть, вот бы всем сохранить энергию молодости, красоту и харизму. Какая молодец! И пофиг на всех обсуждающих».

«Какая умничка. Забила на все — и в отрыв».

«Шикарная интеллигентная женщина, которая имеет молодую душу. Такие люди долго живут и не унывают. Оставайтесь всегда молодой!»

«Невероятная женщина, вот с кого нужно брать пример! А не с тех, кто сидит на лавке и обзывает всех подряд».

Уличные танцы в Гомеле проходят в местном парке, за зданием областного Дворца творчества детей и молодежи. В комментариях Ирина рассказала, что площадка работает в субботу и воскресенье. Потанцевать приходят и одинокие жители и жительницы, и пары разных возрастов.