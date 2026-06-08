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В Санкт-Петербурге вспыхнул оборонный завод «Арсенал»

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  • 8.06.2026, 20:20
  • 2,786
В Санкт-Петербурге вспыхнул оборонный завод «Арсенал»

Раздался мощный взрыв.

В российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв на территории военного завода «Арсенал». После этого там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсетях.

По предварительной информации, эпицентром возгорания стал ангар, в котором хранятся химические реагенты. Сила детонации была настолько мощной, что взрывная волна пробила кирпичную стену здания.

Завод «Арсенал» является важным объектом российского военно-промышленного комплекса. Предприятие специализируется на производстве корабельных артиллерийских установок и пусковых комплексов для военных кораблей РФ.

Кроме того, на заводе выпускают отдельные компоненты ракетной техники и специализированное оборудование для космической отрасли.

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