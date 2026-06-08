Ридли Скотт снимет «Остров сокровищ» 1 8.06.2026, 21:08

Ридли Скотт

Фото: britannica

С Хью Джекманом в роли Джона Сильвера.

Британский режиссер Ридли Скотт готовится к работе над новой экранизацией романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, роль предводителя пиратов Джона Сильвера достанется актеру Хью Джекману.

Готовый проект с подготовленными сценарием и актерским составом будет представлен крупным киностудиям уже 8 июня. Ожидается, что между ними развернется конкуренция за права на фильм.

При этом студия 20th Century, традиционно сотрудничающая со Скоттом, отказалась от проекта, несмотря на право приоритетного выбора. По информации источников, это решение связано с тем, что владеющая студией компания Disney сосредоточена на развитии франшизы «Пираты Карибского моря» и не хочет создавать конкуренцию между двумя пиратскими проектами.

Роман «Остров сокровищ», опубликованный в 1883 году, считается одним из самых известных приключенческих произведений в мировой литературе. Книга была переведена более чем на 50 языков, а общий тираж превысил 100 миллионов экземпляров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com