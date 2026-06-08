В Литве супружеская пара хранила в подполе хозпостройки белорусские сигареты на 76 тысяч евро 1 8.06.2026, 20:31

Иллюстрационное фото

Фотофакт.

В Литве у супружеской пары 49 и 53 лет в подполе хозпостройки их усадьбы нашли контрабандные белорусские сигареты. Об этом сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Всего на территории усадьбы было найдено и изъято 13 750 пачек сигарет различных марок с белорусскими акцизными марками и без них. Стоимость такой партии с учетом всех налогов составляет 75 763 евро. Супруги были задержаны и помещены в изолятор временного содержания, но после допросов их отпустили — им запрещено покидать страну.

По факту незаконного хранения подакцизных товаров начато досудебное расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до восьми лет.

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