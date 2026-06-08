Российским госСМИ велели называть «проигрышем» победу Пашиняна на выборах в Армении 4 8.06.2026, 20:00

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Партия премьера Армении сохранила парламентское большинство и право единолично формировать правительство.

Администрация президента России предписала лояльным и государственным СМИ подавать результаты парламентских выборов в Армении как «проигрыш» премьер-министра Никола Пашиняна, несмотря на победу его партии «Гражданский договор» с 49,81% голосов. Об этом рассказал «Медузе» сотрудник одного из крупных прокремлевских медиа. По его словам, редакциям предлагается акцентировать внимание на том, что отметка в 50% голосов так и не была преодолена, а также побольше писать о «нарушениях» на выборах, чтобы «посеять сомнения в легитимности» Пашиняна.

Судя по публикациям и телесюжетам, лояльные властям СМИ последовали указаниям АП. «Первый канал» и НТВ сообщили о том, что партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов, а «Россия 1» дополнительно подчеркнула, что оппозиция, «несмотря на беспрецедентное давление», получила в совокупности почти 40%. «РИА Новости» отметило, что правящая партия не набрала 50% голосов. После агентство активно освещало заявления российских властей о «грубых нарушениях» и «тяжелой атмосфере» на выборах, а затем опубликовало колонку под названием «Пиррова победа Никола Пашиняна». ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости» и РБК также широко цитировали спикеров Кремля и МИДа Дмитрия Пескова и Марию Захарову, говоривших о «нарушениях», «репрессиях» и «попрании» демократии на армянских выборах.

Между тем партия Пашиняна сохранила парламентское большинство, получив 61 место из 105 и право единолично формировать правительство. У «Сильной Армении» Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%. За партию Гагика Царукяна «Процветающая Армения» проголосовали 4%.

После выборов Пашинян опубликовал видео под песню группы Queen — We are the champions и заявил, что «трехглавая партия войны» потерпела поражение. Он также пообещал продолжить борьбу с «криминально-олигархической системой», которая, по его словам, связана с противостоящей ему политической силой.

Источники Reuters утверждали, что Москва хотела видеть на посту премьера республики Карапетяна и обсуждала возможность мобилизации проживающих в России 100 тыс. армян для участия в голосовании. Кроме того, Кремль пытался повлиять на выборы через ботов. Так, сеть «Матрешка» разместила в интернете более 460 фейковых видео, поддельных публикаций СМИ и других материалов, направленных на дискредитацию Пашиняна и его проевропейского курса.

Перед выборами Россия ввела массовые ограничения на импорт армянской продукции и предупредила о возможном пересмотре соглашений по поставкам газа и нефтепродуктов. В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал власти республики помнить о «судьбе Украины», подчеркнув, что война началась именно из-за попыток ее сближения с Евросоюзом.

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