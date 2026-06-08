Президент Финляндии привел семь фактов, свидетельствующих о превосходстве Украины на поле боя 8.06.2026, 20:50

АЛЕКСАНДР СТУББ

ФОТО: GETTY IMAGES

Александр Стубб поднял «вопрос математики на поле боя».

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сейчас имеет преимущество на поле боя над российскими войсками. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

«Во время Второй мировой войны России понадобилось четыре года, чтобы добраться до Берлина — расстояние в 1600 километров, — а сейчас, в разгар войны, россияне продвинулись вглубь Украины примерно на 60 километров. На поле боя Украина находится в лучшем положении, чем когда-либо с начала войны», — отметил Стубб.

Он добавил, что первый год войны для Украины был вопросом выживания, следующие три года — выносливости, а теперь это «вопрос математики на поле боя».

Финский президент привел семь фактов которые, по его мнению, доказывают преимущество Украины:

1. В течение последних шести месяцев украинские силы ежемесячно ликвидировали или ранили около 35 000 российских солдат.

2. Россия может мобилизовать только около 27 000 человек ежемесячно, что создает дефицит кадров.

3. Соотношение потерь изменилось с 1:3 в декабре на 1:8 сейчас — на одного украинца приходится восемь россиян.

4. 95% потерь возникает из-за атак дронов и ракет, что уменьшает прямые столкновения между людьми.

5. На восточном и южном фронтах существует киллзона шириной 20−40 км с уровнем смертности почти 95%; россияне отправляют туда по 1−7 солдат одновременно, украинцы — нет.

6. В марте Украина впервые выпустила по России больше ракет и дронов, чем россияне смогли отбить; Киев способен производить до 10 млн дронов в год.

7. В апреле Украина освободила больше территории, чем россияне захватили.

Стубб выразил поддержку относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, однако отметил, что они возможны лишь при условии, что Россия не находится в сильной позиции.

«Мы должны делать это совместно с американцами, но одновременно спросить себя, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины сейчас интересам Европы. Если нет — а в некоторых аспектах это действительно так — то мы должны вмешаться. Но делать это следует скоординировано. В идеале первый шаг должен сделать Европейский Союз, а если это не удастся, то E3, то есть Франция, Германия и Великобритания, а если и это не удастся, нам придется искать другой формат», — сказал финский президент.

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