СМИ: Трамп думает перекупить у Лондона стратегически важные острова Чагос в Индийском океане 4 8.06.2026, 20:15

Фото: ALAMY

Детали.

Президент США Дональд Трамп с подачи своей администрации думает над покупкой архипелага Чагос у острова Маврикий — на фоне того, что планы официального Лондона по передаче суверенитета над этой территорией зашли в тупик.

Об этом сообщают 8 июня британские издания The Guardian и The Telegraph.

Согласно разработанному Белым домом предложению, официальный Вашингтон планирует обойти британских чиновников и выкупить архипелаг Чагос напрямую — чтобы гарантировать стабильную работу совместной американо-британской военной базы Диего-Гарсия.

Однако, для воплощения этого плана в жизнь острова Чагос сначала должны получить полный суверенитет, что и позволит Белому дому вести прямые переговоры с Маврикием. Предыдущие законодательные инициативы по передаче островов Маврикию были полностью заморожены в апреле 2026 года после того, как США отозвали свою поддержку этого международного договора

По информации The Telegraph, покупка островов Чагос является одним из нескольких предложений, рассматриваемых США. Последний план был выдвинут министром финансов США Скоттом Бессентом и представлен президенту Трампу — хотя, по имеющимся данным, это на данный момент не приоритетный вариант.

Как пишет The Telegraph, некоторые чиновники в администрации Трампа выразили обеспокоенность по поводу передачи острова Маврикию — союзнику Китая — что может открыть возможности для шпионажа за базой Диего-Гарсия.

При этом, как пишут британские СМИ, обсуждение возможной покупки США островов Чагос происходит на фоне продолжающейся с конца февраля войны США и Израиля против Ирана. База Диего-Гарсия расположена в центральной части Индийского океана, находится примерно в 3800 км от Ирана. Более того, она оборудована аэродромом, способным принимать носители американских ракет дальнего действия.

С момента начала войны Иран уже нанес несколько ударов по совместной базе. Один из таких ударов в конце марта был сбит американским военным кораблем, пишут британские СМИ.

Президент Трамп тогда резко раскритиковал момент принятия решения Лондоном, назвав его «очень запоздалым», и подчеркнул, что британские власти должны были одобрить эти действия значительно раньше. Позднее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в своей публикации в социальных сетях обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с предупреждением, отметив, что тот ставит под угрозу жизни британцев, позволяя использовать базы Королевства для агрессии против Ирана, подытожили издания.

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