Андрей Макаревич даст концерт в Варшаве
- 8.06.2026, 20:07
Лидер группы «Машина времени» выступит 12 июня.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отправился в концертный тур после ракетного обстрела дома. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.
Чернин отметил, что во время обстрела Макаревич и его семья не находились дома. Сейчас артист едет в тур. 12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты певца пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.
Пресс-секретарь Макаревича уточнил, что музыкант не планирует переезжать в более безопасное место после ракетного удара.
8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел.
Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.