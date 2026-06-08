Андрей Макаревич даст концерт в Варшаве 8.06.2026, 20:07

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» выступит 12 июня.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отправился в концертный тур после ракетного обстрела дома. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

Чернин отметил, что во время обстрела Макаревич и его семья не находились дома. Сейчас артист едет в тур. 12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты певца пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Пресс-секретарь Макаревича уточнил, что музыкант не планирует переезжать в более безопасное место после ракетного удара.

8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел.

Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.

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