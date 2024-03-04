В Минске задержано более 40 архитекторов: что о них известно 4.03.2024, 19:33

1,748

На некоторых завели уголовные дела.

Собеседники «Нашай Нівы» говорили о 40 задержанных архитекторах в Минске, а вместе с членами их семей цифра доходила до 70 человек.

По уточненным сведениям, задерживались не только архитекторы, но и другие проектировщики, что объясняет большую цифру задержанных.

Среди подтвержденных лиц, задержанных в рейдах с 14 по 16 февраля, трое мужчин переведены в СИЗО №1 в рамках уголовного дела по статье 342 УК «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Еще двое проектировщиков получили по 7 и 15 суток и уже вышли на свободу. Судьба еще одного архитектора, задержанного 14 февраля, до сих пор неизвестна.

Во время рейда в тот же день также были задержаны сестра одного из архитекторов и жена другого. Они также в конце концов были освобождены.

Во время протестов 2020 года архитекторы и дизайнеры проходили отдельной колонной по Минску. По информации журналистов, съемки этой колонны могли стать поводом для задержаний проектировщиков.