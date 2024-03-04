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На экс-политзаключенного Леонида Судаленко начали «спецпроизводство»

  • 4.03.2024, 22:56
На экс-политзаключенного Леонида Судаленко начали «спецпроизводство»
Леонид Судаленко

В чем его обвиняют?

На бывшего политзаключенного правозащитника Леонида Судаленко в Беларуси завели заочное уголовное дело в режиме «спецпроизводства». Его обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ст. 361-4 УК).

В ноябре 2021-го Судаленко осудили на три года заключения за то, что он помогал репрессированным и их семьям. Правозащитник вышел на свободу в июле 2023-го, полностью отбыв свой срок, и через две недели покинул Беларусь.

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