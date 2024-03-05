Z-пропагандисты высмеяли угрозы Медведева Украине 5.03.2024, 9:19

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Экс-президенту РФ напомнили о ситуации на фронте.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова выступил с порцией угроз в адрес Украины. Однако его повторяющиеся слова о мощи армии РФ, захвате и полном подчинении нашей страны выглядят настолько нелепо, что даже Z-патриоты не могут сдержать смеха и раздражения, передает dialog.ua.

Особенно российских пропагандистов вывело из себя обращение Медведева к Одессе, которую он призвал «вернуться домой, мы заждались».

«Дмитрий Анатольевич не может не понимать, как он с такими заявлениями смешон. Ребята, вы Авдеевку взяли с таким скрипом! То, что он говорит, выглядит смешно и не умно», - заявил прячущийся в Испании друг Стрелкова-Гиркина Лев Вершинин.

Он отметил, что Кремль не жалеет Левобережье Украины, а потому в своем «походе» на Киев сотрет еще десятки городов. В мире нормальных людей подобное варварство имеет одно название - «преступление». «Реально ли то, что он говорит? На сегодня – нет, не реально», - заявил радовавшийся войне Вершинин.

Z-патриот, который в 2022 году всячески поддерживал «СВО» Путина, теперь насмехается над «элитой» РФ. Он постепенно осознает, что эта война не принесла ничего ни России, ни лично всем, кто так хотел уничтожить Украину.