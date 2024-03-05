Для друзей Путина наступают нелегкие времена Алексей Лушников

5.03.2024, 9:42

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Медведев серьезно подвел Кремль.

Конечно, к Медведеву серьезно относиться нельзя. Но есть нюанс. Он не в психушке, а при кремлевской должности — второй после Путина в совете безопасности РФ. Впервые в его лице Россия официально честно озвучила свои задачи в войне с Украиной.

Медведев назвал всю (!) Украину территорией России и пообещал войну вплоть до капитуляции Украины.

Украина является частью России, несмотря на заявления украинских политиков, поэтому Москва собирается установить контроль над всей ее территорией, заявил зампред Совбеза РФ.

Для нас — ничего нового. Полуофициально и намеками это давно звучит из кремлевских утюгов. Но для ряда политиков — друзей Путина по интересам — наступают нелегкие времена. Столь высокое официальное признание дезавуирует многое сказанное ранее.

Оказалось, что причина войны — банальный захват территорий соседнего государства. В нарушение признанных всем миром государственных границ. В том числе, официально признанных и самим агрессором.

Оказалось, что все призывы к миру с путинской Россией и переговоров — это просто оформление капитуляции. Украина должна капитулировать и подставить приграничные страны НАТО для последующей путинской агрессии.

Такова логика ряда западных политиков «а ля» путинферштейнов из блока Виктор Орбан — Роберт Фицо and etc.

Алексей Лушников, «Телеграм»