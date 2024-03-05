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В России решили проверить «причастность» западных спецслужб к смерти Сталина

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  • 5.03.2024, 10:32
  • 4,004
В России решили проверить «причастность» западных спецслужб к смерти Сталина

Коммунисты обратились в ФСБ и Генпрокуратуру РФ.

В РФ партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную «причастность» западных спецслужб к смерти диктатора Иосифа Сталина.

Об этом заявил председатель КПКР Сергей Малинкович, сообщает информагентство РИА «Новости».

«В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти», — сказал он.

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