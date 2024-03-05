Леонид Судаленко: Мои заслуги отметили в очередной раз 5.03.2024, 13:53

Правозащитник — о новом уголовном деле против себя.

Против бывшего политзаключенного и правозащитника Леонида Судаленко возбудили заочное уголовное дело. Ему инкриминирована статья 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»). Что стало поводом для нового политического преследования — пока неизвестно.

Правозащитник Леонид Судаленко прокомментировал «Вясне» новое уголовное дело против себя:

- Уверен, таким образом белорусские спецслужбы пытаются заставить меня замолчать, потому что после освобождения я не сдался и не замолчал. Я публично выступил как свидетель пыток в белорусских тюрьмах в стенах Европарламента. Об условиях, в которых вынуждены сидеть белорусские политзаключенные, я публично рассказывал на площадках не только Франции, Польши, Германии и Финляндии. Не было того независимого СМИ, с которым бы я отказался разговаривать о пережитых трех годах тюремного заключения.

Уже через три месяца со дня освобождения спецслужбы начали против меня новое уголовное дело, обвинив в двух частях статьи по «экстремизму». Максимальный срок по этой статье — до шести лет. Следующим шагом будет, наверное, лишение белорусского гражданства, которое я получил с рождения. Ну, а потом еще, видимо, начнут очередное спецпроизводство по признанию моего факта рождения незаконным, так как в стране четвертый год продолжается необъявленное чрезвычайное положение. В понедельник, кстати, Лукашенко подписал указ о работе госорганов при военном положении.

На кратковременной дистанции те, кто захватил власть в Беларуси, могут себе позволить такое бесправие. А когда в страну вернется конституционная законность, понятно, что все это не будет стоить даже бумаги, на которой они рисуют дело против меня в следственных комитетах. Одно беспокоит: короткая дистанция затянулась. Даже когда меня бросили в тюрьму, не думал, что весь срок буду сидеть. Затягивается эта дистанция — и это меня сейчас волнует. А так, спасибо спецслужбам, отметили мои заслуги в очередной раз. Буду продолжать дальше работать на новую и ради новой Беларуси!

Напомним, в ноябре 2021-го года его приговорили к трем годам заключения. Правозащитник вышел на свободу 21 июля, полностью отбыв свой срок — за решеткой правозащитника содержали два с половиной года. Через две недели после освобождения он уехал из Беларуси. За пределами страны он продолжил правозащитную деятельность. А уже через три месяца после освобождения против Леонида возбудили новое уголовное дело.