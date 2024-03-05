Писториус раскрыл причину слива разговора немецких генералов 5.03.2024, 14:30

Борис Писториус

Один из участников допустил ошибку.

Утечка разговора немецких офицеров о вероятном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus произошла из-за «опасного подключения». Один из участников звонка воспользовался мобильной сетью или Wi-Fi отеля.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы журналистов, информирует BILD. Он подчеркнул, что системы связи ведомства не были взломаны, утечка произошла именно в результате частной ошибки.

«Не все участники придерживались процедуры безопасного подключения. По имеющимся данным, произошла утечка данных участника в Сингапуре», - сказал Писториус.

По словам немецкого министра, один из офицеров подключился к секретному разговору Бундесвера через «открытое соединение». Известно, что в Сингапуре 19 февраля находился бригадный генерал Франк Грефе для посещения авиационной выставки.