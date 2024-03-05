Белорусская теннисная федерация насчитала ущерб от санкций в миллион евро 5.03.2024, 15:06

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию БТФ.

Белорусская теннисная федерация за два года санкций понесла убытки — около миллиона евро, заявил глава организации Сергей Рутенко журналистам во время пресс-конференции, пишет «Наша нива».

Он отметил, что повод собраться во вторник не позитивный — результат рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции БТФ к Международной федерации.

Он подчеркнул, что за прошедшие два года БТФ понесла существенные потери из-за ограничений.

«Если мы уже говорим о каком-то ущербе, наша цифра за два года приближается к миллиону евро», — добавил глава организации.

По его словам, он складывается из призовых денег, которые должны были получить белорусские команды, также были увеличены расходы в связи с тем, что страна не может проводить у себя турниры. Кроме того, выросли расходы на командировки.

«Мы просили также рассмотреть вариант о возмещении ущерба, который мы понесли. В ответ-тишина, просто молчок и ничего больше по сути», — резюмировал Рутенко.

***

Международная теннисная федерация (IТF) со второй половины 2020 года не давала разрешения организовывать юниорские (до 18 лет) и профессиональные турниры на территории Беларуси.

В 2022-м IТF отказала в проведении матчей с командами Мексики и Бельгии. А 1 марта 2022 года Совет директоров МТФ, ссылаясь на рекомендации МОК, приостановил в членстве БТФ и запретил Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях. Кроме того, был принят запрет на проведение международных турниров в Беларуси, республику исключили из всех образовательных программ и программ поддержки спортсменов.

Беларусь подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в связи с грубыми нарушениями проведения процедуры приостановления членства в IТF. В результате 9 февраля 2024 года после многократных переносов сроков принятия решения САЅ оставил в силе решение IТF и апелляцию Белорусской теннисной федерации отклонил.