Лукашенко вдруг решил пересмотреть режим работы детских садов 3 5.03.2024, 15:43

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Вспомнил диктатор и о начальной школе.

Лукашенко во время встречи с «активом Белорусского союза женщин» вдруг предложил посмотреть на режим работы детских садов, пишет БелТА.

«Нужно посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Тогда вам и «дистанционка» не нужна будет», - заявил белорусский диктатор.