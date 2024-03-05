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Лукашенко вдруг решил пересмотреть режим работы детских садов

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  • 5.03.2024, 15:43
  • 3,322
Лукашенко вдруг решил пересмотреть режим работы детских садов

Вспомнил диктатор и о начальной школе.

Лукашенко во время встречи с «активом Белорусского союза женщин» вдруг предложил посмотреть на режим работы детских садов, пишет БелТА.

«Нужно посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Тогда вам и «дистанционка» не нужна будет», - заявил белорусский диктатор.

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