В Польше упал уже третий «подозрительный летающий объект» за 48 часов 5.03.2024, 16:01

На одном — характерные надписи.

В Польше упал уже третий «подозрительный летающий объект» за 48 часов. Во вторник, 5 марта, фрагмент воздушного шара был обнаружен в городе Кервик недалеко от Щитно.

Как сообщает RMF FM, метеозонд мог прилететь на территорию Польши из российской Калининградской области РФ, граничащей со страной на севере. Эта версия подтверждается тем, что на шаре обнаружены надписи кириллицей. На место обнаружения шара прибыли соответствующие службы.

В понедельник, 4 марта, два подобных аэростата (упали возле села Варкалки https://charter97.org/ru/news/2024/3/4/586155/) возле Милакува и в городе Харш недалеко от Венгожево. Оба города расположены в Варминьско-Мазурском воеводстве. Известно, что ни на одном из аэростатов не было никаких специализированных устройств.