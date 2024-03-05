В России поссорились два звездных путиниста 4 5.03.2024, 17:21

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Охлобыстин наехал на Киркорова.

Известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его недавнюю «покаянную» поездку в Донбасс. Как пишет «Главред», об этом Охлобыстин сказал в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

«Я не уверен, что он вообще понимает, о чем идет речь. Он понимает только, что отменились концерты», — сказал Охлобыстин

Тот считает, что якобы самих жителей Донбасса «коробит» от приездов к ним скандальных российских звезд. И утверждает, что подобные поступки призваны только обелить репутацию знаменитостей.