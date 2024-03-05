Возле границы с Литвой нашли «зашифровавшийся» населенный пункт

Возле границы с Литвой нашли «зашифровавшийся» населенный пункт2
- 5.03.2024, 21:48
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В сосцсетях из-за деревни разгорелись споры.
В TikTok между белорусами и не только разгорелись споры из-за небольшой деревни в Поставском районе — судя по указателям, она имеет сразу три названия, причем уже давно. Теперь пользователи пытаются понять, как же правильно называть населенный пункт и почему вообще образовалась такая путаница, пишет «Зеркало».
Автор взбудорадившего всех видео, блогер под ником @kindus9978, рассказал, что еще несколько лет во время поездки по Витебской области подметил интересную особенность одной деревни в Поставском районе Витебской области. На первом дорожном указателе при въезде в населенный пункт его название по-белорусски написано как «Йодаўцы», на другом — уже «Іодаўцы». А на местной автобусной остановке — «Іёдаўцы».
@kindus9978 #интересныеназвания #деревня #вёска #беларусь #путешествия ♬ оригинальный звук - kindus9978
— Одна деревня — три названия, — прокомментировал блогер. И попросил знатоков объяснить, как это получилось.
Сразу несколько человек в комментариях решили, что жители загадочной деревни специально «шифруются, чтоб налоги или кредиты не платить».
Кто-то считает, что там «живут партизаны»: «Враги заблудятся, свои найдут».
Фанаты «Звездных войн» предположили, что в деревне обитает один из персонажей сериала, гранд-мастер ордена джедаев — магистр Йода, или же сами джедаи.
«50 оттенков Йодаўцы», — прокомментировал один пользователь такое многообразие названий.
«Лучше „Йодаўцы“, когда будете играть в города и выпадет буква Й — будет что сказать», — считает другой.
Что касается серьезных версий, то один из комментаторов написал, что по правилам белорусского языка населенный пункт должен называться «Ёдаўцы» — то есть все три указателя из ролика ошибочные.
Другой предположил, что правильно писать «Іодаўцы», потому что название деревни якобы происходит от фамилии Іодзель.
В комментарии пришли даже жители соседней Литвы. Они объяснили, что раньше деревню населяли литовцы, а старое ее название на литовском языке — Juodaičiai (Юодайчай).
«По литовской juodas — черный. Получается, что-то в духе Черновка или Черновцы», — написал один из них.
Как же все-таки правильно должна называться деревня? Еще в 2009 году Госкомитет по имуществу издал нормативный справочник «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» для всех областей нашей страны, в том числе для Витебской. В этом издании название населенного пункта на белорусском языке действительно записано как Ёдаўцы, а на русском — Ёдовцы. Впрочем, на всех картах и даже в официальных документах он фигурирует как Иодовцы.
К слову, комментаторы из других мест Беларуси рассказали, что у них тоже встречаются деревни, которые носят по три названия:
«Пад Брэстам ёсць вёска Выстычы, Вiстычы, Вiстычi».
«Йодчики, Ёдчыки, Юрчики — в Ивацевичском районе одна и та же деревня».
«Ридигерово, Редегирово, Редигирово — Лунинецкий район».