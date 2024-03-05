Возле границы с Литвой нашли «зашифровавшийся» населенный пункт 2 5.03.2024, 21:48

2,706

В сосцсетях из-за деревни разгорелись споры.

В TikTok между белорусами и не только разгорелись споры из-за небольшой деревни в Поставском районе — судя по указателям, она имеет сразу три названия, причем уже давно. Теперь пользователи пытаются понять, как же правильно называть населенный пункт и почему вообще образовалась такая путаница, пишет «Зеркало».

Автор взбудорадившего всех видео, блогер под ником @kindus9978, рассказал, что еще несколько лет во время поездки по Витебской области подметил интересную особенность одной деревни в Поставском районе Витебской области. На первом дорожном указателе при въезде в населенный пункт его название по-белорусски написано как «Йодаўцы», на другом — уже «Іодаўцы». А на местной автобусной остановке — «Іёдаўцы».

— Одна деревня — три названия, — прокомментировал блогер. И попросил знатоков объяснить, как это получилось.

Сразу несколько человек в комментариях решили, что жители загадочной деревни специально «шифруются, чтоб налоги или кредиты не платить».

Кто-то считает, что там «живут партизаны»: «Враги заблудятся, свои найдут».

Фанаты «Звездных войн» предположили, что в деревне обитает один из персонажей сериала, гранд-мастер ордена джедаев — магистр Йода, или же сами джедаи.

«50 оттенков Йодаўцы», — прокомментировал один пользователь такое многообразие названий.

«Лучше „Йодаўцы“, когда будете играть в города и выпадет буква Й — будет что сказать», — считает другой.

Что касается серьезных версий, то один из комментаторов написал, что по правилам белорусского языка населенный пункт должен называться «Ёдаўцы» — то есть все три указателя из ролика ошибочные.

Другой предположил, что правильно писать «Іодаўцы», потому что название деревни якобы происходит от фамилии Іодзель.

В комментарии пришли даже жители соседней Литвы. Они объяснили, что раньше деревню населяли литовцы, а старое ее название на литовском языке — Juodaičiai (Юодайчай).

«По литовской juodas — черный. Получается, что-то в духе Черновка или Черновцы», — написал один из них.

Как же все-таки правильно должна называться деревня? Еще в 2009 году Госкомитет по имуществу издал нормативный справочник «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» для всех областей нашей страны, в том числе для Витебской. В этом издании название населенного пункта на белорусском языке действительно записано как Ёдаўцы, а на русском — Ёдовцы. Впрочем, на всех картах и даже в официальных документах он фигурирует как Иодовцы.

К слову, комментаторы из других мест Беларуси рассказали, что у них тоже встречаются деревни, которые носят по три названия:

«Пад Брэстам ёсць вёска Выстычы, Вiстычы, Вiстычi».

«Йодчики, Ёдчыки, Юрчики — в Ивацевичском районе одна и та же деревня».

«Ридигерово, Редегирово, Редигирово — Лунинецкий район».