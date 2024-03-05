Топ-10 пловцов Беларуси 5.03.2024, 22:12

Александра Герасименя

Фото: Reuters

Кто номер один?

Не недавнем чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую медаль. Betnews.by счел за повод составить список лучших из лучших белорусов в плавании в новом столетии.

#10 Игорь Бокий

Перебирая имена белорусских пловцов и изучая их регалии, мы, наверное, отыщем еще несколько кандидатур, которые были бы уместны в нашем топе. Например, один из лидеров сборной конца 1990-х и начала 2000-х Наталья Ходжилойзу (в девичестве — Барановская), с 2001 года выступавшая за Кипр. Или Алина Змушко, которая наряду с Анастасией Шкурдай является лицом нынешней команды. Или Никита Цмыг и Антон Латкин — крепкие эстафетные бойцы 2010-х.

Однако всем им предпочтем Игоря Бокия — как своеобразного феномена. 16-кратный паралимпийский чемпион из Бобруйска, имеющий известные ограничения по зрению, которое стал терять в юном возрасте, попробовал вторгнуться в среду здоровых спортсменов. На мировом уровне успехов не снискал, зато стал автором национального рекорда на дистанции 400 метров вольным стилем (3.52,78), который держится поныне.

#9 Игорь Коледа

Это имя, пожалуй, знакомо разве что болельщикам со стажем. Ибо карьеру пловец, специализировавшийся на средних дистанциях кролем, завершил довольно рано — всего-то в 23 года. Да и относится она в большей степени к прошлому веку.

В конце 1990-х Коледа 8 раз поднимался на пьедестал этапов Кубка мира: одна победа, 3 вторых и 4 третьих места. Он боролся на водной дорожке не с кем-нибудь, а с восходящей звездой австралийцем Ианом Торпом, которому, в частности, уступил в финале Мирового кубка в феврале 2000 года.

После сиднейской Олимпиады-2000 Коледа выступал лишь один сезон. И все же имя в историю отечественного плавания он вписал. Игорю принадлежит один из старейших национальных рекордов страны: 23 года назад он преодолел 200 метров вольным стилем за 1.49,01.

#8 Анна Щерба

Об этой белорусской спортсменке на родине, наверное, не слыхали давненько. Оно и объяснимо: почти 20 лет ее жизнь целиком связана с Францией. Уроженка Барановичей в 2005 году вышла замуж за французского пловца, а позже тренера Арно Лоргериля. И с тех пор в Беларуси появлялась нечасто. Еще бы: воспитание 4 детей отнимает кучу времени! Кстати, все — девочки. А старшая в свои 12 уже профессионально занимается плаванием. Превзойдет ли маму? Будет непросто: серебро чемпионата Европы-2002 в комплексном плавании — это веха.

А еще Щерба, пожалуй, останется в памяти как большой талант, и близко не реализовавший свой потенциал. На Играх в Афинах-2004 она демонстрировала лучшее время в предварительных заплывах сразу в двух дисциплинах — 200 метров комплексом и 100 вольным стилем. Увы, в итоговых протоколах места занимала намного скромнее — 9-е и 13-е. То с реакцией на старте запоздала, то в гребок не попала…

#7 Павел Санкович

В конце 2000-х, когда Санкович только начал о себе заявлять, ему прочили большое будущее, устланное драгметаллом. Многие специалисты в Беларуси называли телосложение и технику Павла идеальными, а по таланту равняли с сильнейшими на планете в этом виде спорта. И, по общему мнению, Павел также не раскрыл потенциал до конца.

Что тому помешало — можно рассуждать долго. В начале 2010-х у гродненского спортсмена возникло недопонимание с тогдашним главным тренером сборной — ныне покойным Дмитрием Манцевичем. С 2014 года Санкович стал тренироваться в Штатах, однако в 2016-м его личного тренера Фрэнка Брэдли отстранили от работы в университете Таллахаси, при котором и занимался белорус.

Далее Павел пробовал себя под началом Сержио Лопеса, который воспитал легендарного Райана Лохте. И все же до самого Олимпа Санкович не добрался, пусть и взял две бронзы на чемпионатах Европы. Павел завершил карьеру 6 лет назад в отнюдь не ветеранские 28 — и остался работать в США вместе с супругой.

#6 Евгений Цуркин

Бывший муж Александры Герасимени с превеликим трудом выдерживал конкуренцию на мировом уровне. Он был одним из тех, кто, как правило, показывал свои лучшие результаты в знакомом домашнем антураже или просто на соревнованиях попроще — не на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Хотя Евгений был весьма одаренным пловцом. Его единственная медаль на «мировой» воде относится к ЧМ-2016 в малом бассейне. Вместе с Павлом Санковичем, Антоном Латкиным и Ильей Шимановичем он стал бронзовым призером. Но было еще и золото чемпионата Европы-2014 на 50 метрах баттерфляем.

Уже после того, как они с Герасименей покинули Беларусь, пара распалась. Цуркин остался в Польше, завершил карьеру, да и связи с плаванием (может, только пока?) разорвал. Развивает там свой бизнес.

#5 Анастасия Шкурдай

21-летняя брестчанка в числе трех действующих спортсменов в нашем хит-параде, причем из всех — самая юная. Скажете, включена авансом? Ну уж нет: в свои годы воспитанница Ольги Ясенович уже добилась очень многого. А поместить ее столь высоко в рейтинге — в топ-5 — заставил последний успех, то есть бронза на чемпионате мира в олимпийском (а не 25-метровом) бассейне. А это, между прочим, то, что покорялось в XXI веке только двум представителям Беларуси.

Этого достижения Шкурдай добилась без прямого наставничества Ольги Яковлевны, которая на протяжении года работает в США с юными пловцами. Хотя после бронзы в Дохе Анастасия отметила в Instagram, что без усилий ее первого тренера, с которой она занималась на протяжении 10 лет, этого не было бы. Как и не было бы множества рекордов Беларуси. Шкурдай принадлежат сразу 4 — на 50 и 100 метрах баттерфляем, а также на 100 и 200 метрах на спине.

#4 Светлана Хохлова

Сейчас она уже носит фамилию Санкович. Однако взяла ее не сразу после свадьбы с Павлом, старше которого на 6 лет, а уже после завершения карьеры.

Выпускница факультета журналистики БГУ успешно проявляла себя на водной дорожке в 2010-е. У нее 5 медалей чемпионатов Европы на короткой воде, еще 2 (серебро и бронза) — с континентальных форумов в 50-метровом бассейне. Она представляла страну на 3 Олимпиадах (2004, -08, -12) — столько же было у Александры Герасимени, и ни у кого больше. Хохлова стабильно на протяжении 10 лет представляла страну на топ-стартах — и это долголетие, исключавшее паузы в карьере, служит основанием для включения Светланы в топ-4 нашего рейтинга.

#3 Илья Шиманович

У сильнейшего из действующих белорусских пловцов уже достаточно регалий, чтобы оказаться в тройке. Равных ему по числу и качеству достижений среди мужчин нет не только в текущем столетии — за всю суверенную историю. Хотя и самому Шимановичу наверняка хотелось бы большего.

Перед Олимпиадой в Токио-2020 его результат на «коронке» (100 метров брассом) был вторым в сезоне, но в финальном заплыве Илья коснулся бортика лишь 8-м. Думалось, что в 2022-м Шиманович уж точно проявит себя во всей красе. Однако белорусов отстранили от соревнований под эгидой World Aquatics.

Впрочем, посыпать голову пеплом едва ли стоит. Пловцы, в отличие от многих других спортсменов, еще в приемлемом положении и могут рассчитывать на участие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Пока же наиболее видное место в коллекции наград Шимановича занимают серебро ЧЕ-2021 и золото ЧМ-2021 на короткой воде. Ну и надо ли говорить, что именно Илье принадлежат все национальные рекорды в плавании брассом — от 50 до 200 метров, в коротком бассейне и классическом?

#2 Елена Попченко

Карьера уроженки Гомеля, как и у Щербы, связана с двумя странами и сборными — Беларуси и Франции. Хотя самые знаковые успехи все же относятся к периоду выступлений за родину. В 2003 году Попченко стала чемпионкой мира на 200 метрах свободным стилем, к тому времени уже имея в активе две медали высшей пробы на континентальных первенствах плюс пригоршню бронзовых и серебряных.

А вот шанса попробовать защитить звание чемпионки мира в 2005-м Попченко оказалась лишена. Все потому, что она попрощалась с Беларусью и ее плавательной сборной. Елена вышла замуж за тренера из Франции Фредерика Верну и сменила гражданство. Правда, ей не удалось достичь полюбовного соглашения с нашей федерацией, чтобы избежать карантина. В итоге Попченко пришлось на целый год остаться без международных соревнований.

Но вынужденная пауза не выбила из колеи. В составе французской команды она также добилась успехов, и немалых — во многом потому, что подруги по новой сборной были не чета прежним. Так, на мировом первенстве 2006 года Елена трижды поднималась на нижнюю ступень пьедестала по результатам эстафет — двух кролевых и одной комбинированной.

#1 Александра Герасименя

Кто номер один в этом топе, угадывалось без труда. В истории белорусского плавания известно имя только одной медалистки Олимпийских игр. Причем трехкратной! Речь, конечно же, о самой талантливой ученице Елены Климовой — Александре Герасимене. Ее успешная профессиональная карьера длилась аж 17 лет! Для женщин и особенно в спринтерских дисциплинах, на которых специализировалась «золотая рыбка», — немыслимая величина.

В начале карьеры Александра была известна как спинистка. И наверняка добилась бы громких успехов в этом качестве в середине 2000-х, кабы не злосчастная допинговая дисквалификация. Впрочем, отбыв ее, минчанка вернулась еще сильнее — и заделалась большим универсалом. Так, на чемпионате Европы-2012 она взяла серебро на 50 метрах баттерфляем.

Хотя главные успехи все же относятся к коротким дистанциям вольным стилем — самым престижным, сродни стометровке в легкой атлетике. Ведь специалисток кроля справедливо величать быстрейшими пловчихами планеты. И упоминать среди них фамилию белоруски было вполне уместно, когда Герасименя завоевала золото чемпионата мира-2011 в Шанхае и два серебра в олимпийском Лондоне-2012 на 50 и 100 метрах вольным стилем. Затем в ее активе появилась бронза Рио-2016. А сколько всего еще было, включая 5 медалей чемпионатов Европы и сонмище национальных рекордов...